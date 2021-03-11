Белорусский Следком предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской
Белорусский Следственный комитет предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии СК, Тихановский и Статкевич активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов в республике 9 августа.
Отмечается, что следствие завершило расследование уголовного дела, в рамках которого супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, организации нарушающих общественный порядок действий. Кроме того, Сергей Тихановский обвиняется в воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщает RT.
Наибольшее наказание по предъявленным Тихановскому статьям — до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, СК оценил ущерб от действий блогера и его соратников в более чем 3,5 миллиона белорусских рублей (около 1,35 млн долларов). Имущество и денежные средства Тихановского и Статкевича арестованы.
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