Белорусский Следком предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Белорусский Следственный комитет предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СК, Тихановский и Статкевич активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов в республике 9 августа.

Отмечается, что следствие завершило расследование уголовного дела, в рамках которого супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, организации нарушающих общественный порядок действий. Кроме того, Сергей Тихановский обвиняется в воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщает RT.

Наибольшее наказание по предъявленным Тихановскому статьям — до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, СК оценил ущерб от действий блогера и его соратников в более чем 3,5 миллиона белорусских рублей (около 1,35 млн долларов). Имущество и денежные средства Тихановского и Статкевича арестованы.

