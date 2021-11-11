Белорусский Красный Крест начал собирать помощь для мигрантов

Белорусское общество Красного Креста начало компанию по сбору средств для помощи мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Дмитрия Шевцова.

«В настоящее время объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам на границе. Осуществляется сбор вещей для помощи мигрантам», – рассказал Шевцов.

Тысячи мигрантов находятся на границах Белоруссии и стран ЕС с понедельника, среди них много женщин и детей. Беженцы разбили лагерь на польско-белорусской границе и не собираются его покидать.