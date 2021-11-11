Белорусский Красный Крест начал собирать помощь для мигрантов

Белорусское общество Красного Креста начало компанию по сбору средств для помощи мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Дмитрия Шевцова.

«В настоящее время объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам на границе. Осуществляется сбор вещей для помощи мигрантам», – рассказал Шевцов.

Тысячи мигрантов находятся на границах Белоруссии и стран ЕС с понедельника, среди них много женщин и детей. Беженцы разбили лагерь на польско-белорусской границе и не собираются его покидать.

Путин и Меркель во второй раз обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии

11 ноября Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов на границе с Польшей за сутки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать потом мигрантов в страны ЕС. По словам Лукашенко, из-за санкций Евросоюза на это «нет ни денег, ни сил».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:МигрантыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры