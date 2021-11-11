Белорусский Красный Крест начал собирать помощь для мигрантов
Белорусское общество Красного Креста начало компанию по сбору средств для помощи мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Дмитрия Шевцова.
«В настоящее время объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам на границе. Осуществляется сбор вещей для помощи мигрантам», – рассказал Шевцов.
Тысячи мигрантов находятся на границах Белоруссии и стран ЕС с понедельника, среди них много женщин и детей. Беженцы разбили лагерь на польско-белорусской границе и не собираются его покидать.
11 ноября Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов на границе с Польшей за сутки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать потом мигрантов в страны ЕС. По словам Лукашенко, из-за санкций Евросоюза на это «нет ни денег, ни сил».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Глава РПЦ раскритиковал российские СМИ за использование заимствованных слов
- Волонтёры собрали полторы тысячи тонн промышленного мусора в Арктике
- Путин и Меркель во второй раз обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии
- EMA одобрило использование двух новых препаратов для лечения COVID-19
- Подмосковный эпидемиолог объяснила положительный эффект нерабочей недели
- S7 не поддержала проверку QR-кодов при покупке авиабилетов
- «Нормально всё»: Брат Хабиба Нурмагомедова откликнулся на сообщения о своем задержании
- Миронов назвал ввод QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей
- Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни
- Вирусолог назвал условие спада COVID-пандемии уже через месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru