Путин и Меркель во второй раз обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель второй раз за два дня обсудили ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии и ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе отметили, что Путин «высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией». Лидеры стран ещё раз подчеркнули важность скорейшего урегулирования острого миграционного кризиса по международным гуманитарным нормам.

Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Также в телефонном разговоре с Меркель 11 ноября Путин обратил внимание на деструктивную политику Киева во внутриукраинском конфликте, который применяет силовые методы, используя ударные беспилотные аппараты.

Ранее разговор с Президента России и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся 10 ноября. В ходе разговора Меркель попросила Путина повлиять на Минск в разрешении ситуации с беженцами на границах Белоруссии и ЕС.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:Ангела МеркельБелоруссияМигранты
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