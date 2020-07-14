РФ и Белоруссия восстановят транспортное сообщение в ближайшие дни

Возобновление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Дело Белгазпромбанка» в Белоруссии не признают политическим

Как уточняет агентство, соответствующее заявление Головченко сделал по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Между тем, Головченко отметил, что точных дат пока нет, подчеркивает RT.

Отметим, белорусский лидер Александр Лукашенко 2 июля объявил о "победе" над коронавирусом. В стране не вводились жёсткие карантинные меры и не закрывались границы, несмотря на рекомендации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, Россия закрыла свою границу с Белоруссией в марте после того как ВОЗ признала коронавирус пандемией. Это вызвало неодобрительную реакцию со стороны Лукашенко.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры