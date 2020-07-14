РФ и Белоруссия восстановят транспортное сообщение в ближайшие дни
Возобновление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Как уточняет агентство, соответствующее заявление Головченко сделал по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Между тем, Головченко отметил, что точных дат пока нет, подчеркивает RT.
Отметим, белорусский лидер Александр Лукашенко 2 июля объявил о "победе" над коронавирусом. В стране не вводились жёсткие карантинные меры и не закрывались границы, несмотря на рекомендации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, Россия закрыла свою границу с Белоруссией в марте после того как ВОЗ признала коронавирус пандемией. Это вызвало неодобрительную реакцию со стороны Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru