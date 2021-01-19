Белоруссия осудила действия Украины в рамках расследования убийства Шермета

Украинская сторона не обращалась к Белоруссии для получения правовой помощи по делу об убийстве журналиста Павла Шереметьева, сообщили в МИД республики.

Ранее в сети появились записи, на которых предположительно обсуждается способ убийства Шеремета белорусскими спецслужбами. Правоохранительные органы Украины утверждают, что получили эти записи еще в прошлом году. Информатором украинской стороны стал бывший сотрудник КГБ Белоруссии Игорь Макар.

Украина проведет в Европе следственные действия из-за убийства журналиста Шеремета

Представители МИД Белоруссии назвали Макара мошенником и добавили, что готовы предоставить ответ на запрос о правовой помощи от Украины, как только его получат.



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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияЖурналистыУбийствоРасследование
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