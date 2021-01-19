Белоруссия осудила действия Украины в рамках расследования убийства Шермета
Украинская сторона не обращалась к Белоруссии для получения правовой помощи по делу об убийстве журналиста Павла Шереметьева, сообщили в МИД республики.
Ранее в сети появились записи, на которых предположительно обсуждается способ убийства Шеремета белорусскими спецслужбами. Правоохранительные органы Украины утверждают, что получили эти записи еще в прошлом году. Информатором украинской стороны стал бывший сотрудник КГБ Белоруссии Игорь Макар.
Представители МИД Белоруссии назвали Макара мошенником и добавили, что готовы предоставить ответ на запрос о правовой помощи от Украины, как только его получат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии
- Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам
- Белоруссия осудила действия Украины в рамках расследования убийства Шермета
- Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии
- Трамп запретил госструктурам США приобретать беспилотники у России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru