Белоруссия обяжет россиян предъявлять по прилёту отрицательный тест на COVID-19

Прибывающих в Белоруссию россиян обяжут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию аэропорта «Минск».

Предполагается, что наличие справок белорусская сторона будет проверять при посадке иностранных бортов в Минске.

Новые правила связаны с постановлением правительства республики. Согласно документу, с 21 декабря все граждане других государств, прибывающие в Белоруссию, должны иметь при себе оригинал или копию справки об отсутствии COVID-19. Исключение составят дети до 6 лет и лица, имеющие разрешение на проживание в республике.

