Белоруссия запретила продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»

Постановление подписал замминистра – главного государственного санитарного врача Белоруссии. Минздрав отмечает, что чаи не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Как указано в постановлении, в продукции обнаружили превышение содержания плесени.

«Обращение... продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях... партий небезопасной продукции», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство добавило, что «Орими» проводит «корректирующие мероприятия» для доказательства стабильности производства, хранения и транспортировки чаев и действенности контроля безопасности.

