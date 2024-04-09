Белоруссия запретила продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Продажу четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди» производства российской компании «Орими» запретили в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Постановление подписал замминистра – главного государственного санитарного врача Белоруссии. Минздрав отмечает, что чаи не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Как указано в постановлении, в продукции обнаружили превышение содержания плесени.
«Обращение... продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях... партий небезопасной продукции», — подчеркнули в министерстве.
Ведомство добавило, что «Орими» проводит «корректирующие мероприятия» для доказательства стабильности производства, хранения и транспортировки чаев и действенности контроля безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru