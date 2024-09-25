Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов и экстремистов

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Шинкарук Виктория Александровна, 12.11.1995 г.р. , с. Никольское Белгородского района Белгородской области», - указано в перечне.

Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал её сообщник Александр Холодков.

Ранее Шинкарук и Холодкову предъявили обвинения в подготовке теракта. По данным следствия, они передавали деньги и взрывчатку для осуществления преступления, связываясь через соцсети с украинскими кураторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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