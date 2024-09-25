Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов и экстремистов
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Шинкарук Виктория Александровна, 12.11.1995 г.р. , с. Никольское Белгородского района Белгородской области», - указано в перечне.
Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал её сообщник Александр Холодков.
Ранее Шинкарук и Холодкову предъявили обвинения в подготовке теракта. По данным следствия, они передавали деньги и взрывчатку для осуществления преступления, связываясь через соцсети с украинскими кураторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru