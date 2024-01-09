Белгородские чиновники и бюджетники пройдут курсы первой помощи
Чиновников и бюджетников в Белгороде обяжут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.
Сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, бюджетных учреждений пройдут обучение «с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи» до конца января.
По словам Гладкова, на втором этапе планируется проводить обучение в коммерческих организациях и предприятиях, пишет RT.
«У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется. Как показали сложные ситуации, в том числе 30 декабря, они обладают необходимыми навыками, которые спасают жизнь людям», — подчеркнул губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде по просьбам жителей возобновят курсы по оказанию срочной доврачебной помощи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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