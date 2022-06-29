Бельгия закроет визовые центры в России

В сообщении говорится, что приём документов от граждан РФ прекращается с 1 июля, это касается всех категорий виз. Также отмечается, что все бельгийские визовые центры в России будут закрыты до особого распоряжения.

Ранее работу визового и гражданского отделов приостановило Генеральное консульство Греции в Москве, передаёт ОТР.

