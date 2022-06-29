Бельгия закроет визовые центры в России
Власти Бельгии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам, сообщает туристический портал TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.
В сообщении говорится, что приём документов от граждан РФ прекращается с 1 июля, это касается всех категорий виз. Также отмечается, что все бельгийские визовые центры в России будут закрыты до особого распоряжения.
Ранее работу визового и гражданского отделов приостановило Генеральное консульство Греции в Москве, передаёт ОТР.
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