Бельгия закроет визовые центры в России

Власти Бельгии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам, сообщает туристический портал TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.

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В сообщении говорится, что приём документов от граждан РФ прекращается с 1 июля, это касается всех категорий виз. Также отмечается, что все бельгийские визовые центры в России будут закрыты до особого распоряжения.

Ранее работу визового и гражданского отделов приостановило Генеральное консульство Греции в Москве, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
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