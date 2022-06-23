Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Визы на въезд в Чехию не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
Также приостановлены разрешения на длительное пребывание в республике. Отмечается, что исключение составляют гуманитарные случаи.
По данным внешнеполитического ведомства, целью данной меры является оказание давления на Москву и Минск для окончания военных действий на Украине, а также интересы безопасности Чехии.
Тем временем, Финляндия объявила об отмене с 1 июля ограничений на въезд, ранее введенных из-за пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru