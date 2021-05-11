Бельгия с 9 июня ослабит карантин из-за COVID-19

Власти Бельгии приняли решение о начале поэтапной отмены жесткого карантина с 9 июня, в стране откроют заведения общепита, театры и концертные залы. Об этом сообщает ТАСС.

При этом расстояние между столиками в ресторанах должно быть не менее полутора метров, а количество людей за столиками не должно превышать четырех.

Театры, кино и концертные залы разрешат заполнять не более чем на 75%, зрителей необходимо равномерно распределить по залу, а общее число присутствующих на конкретном мероприятии должно быть не более 200 человек.

Кроме того, с 9 июня ожидается открытие косметических кабинетов, соляриев, бассейнов и спортзалов.

Предприятия впервые с октября 2020 года смогут ограничить режим удаленной работы: каждый сотрудник сможет посещать офис максимум раз в неделю, одновременно там смогут находиться до 20% работников предприятий.

Отмена ограничений произойдет при условии вакцинации 80% населения из основных групп риска. Кроме того, необходимо, чтобы число пациентов в палатах интенсивной терапии по стране было меньше 500 человек.

