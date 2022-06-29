Бельгия с 1 июля приостановит выдачу туристических виз в РФ

Консульство Бельгии в РФ с 1 июля приостановит выдачу краткосрочных виз, в частности, для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию-оператора визовых центров VFS Global.

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Отмечается, что прием документов на студенческие и рабочие визы продолжится. Также можно будет подавать документы на воссоединение с семьей, в случае прибытия в страну до 31 августа.

Ранее в мае Бельгия сняла все коронавирусные ограничения для туристов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:БельгияВиза
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