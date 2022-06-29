Бельгия с 1 июля приостановит выдачу туристических виз в РФ
29 июня 202221:31
Консульство Бельгии в РФ с 1 июля приостановит выдачу краткосрочных виз, в частности, для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию-оператора визовых центров VFS Global.
Отмечается, что прием документов на студенческие и рабочие визы продолжится. Также можно будет подавать документы на воссоединение с семьей, в случае прибытия в страну до 31 августа.
Ранее в мае Бельгия сняла все коронавирусные ограничения для туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru