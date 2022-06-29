Бельгия с 1 июля приостановит выдачу туристических виз в РФ

Отмечается, что прием документов на студенческие и рабочие визы продолжится. Также можно будет подавать документы на воссоединение с семьей, в случае прибытия в страну до 31 августа.

Ранее в мае Бельгия сняла все коронавирусные ограничения для туристов.

