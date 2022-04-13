Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС

Белоруссия рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран Евросоюза для «укрепления добрососедских отношений». Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета страны.

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Отмечается, что также прорабатывается механизм, который позволит данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что совместно с Россией отстроит «такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», в том числе тому, как противостоять санкциям.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ВизаБелоруссия
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