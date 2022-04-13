Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС
Белоруссия рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран Евросоюза для «укрепления добрососедских отношений». Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета страны.
Отмечается, что также прорабатывается механизм, который позволит данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что совместно с Россией отстроит «такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», в том числе тому, как противостоять санкциям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- «Советский пережиток»: Хаматова готова расстаться со званием «Народной артистки РФ»
- СК возбудил дела из-за пыток и истязаний российских военных на Украине
- Минфин снова обсуждает введение акциза на сладкие напитки
- Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
- Россияне подали иск к Netflix на 60 млн рублей
- Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась
- Правительство ввело временные правила лизинга и покупки самолетов из недружественных стран
- ВЦИОМ: Большинство россиян запаслись продуктами впрок
- Захарова назвала заявления о «российской угрозе» Швеции и Финляндии пропагандой и провокацией
- Пашинян рассказал о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru