Бекетов: В России курит треть населения, их число перестало снижаться

Сегодня в России являются курильщиками треть населения, заявил врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню отказа от табакокурения.

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По его словам, из 30% курящих россиян не меньше половины являются заядлыми курильщиками.

Бекетов также отметил, что в последние годы число курящих россиян перестало снижаться.

Ранее в Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции и запретить её продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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