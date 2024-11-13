Бекетов: В России курит треть населения, их число перестало снижаться

По его словам, из 30% курящих россиян не меньше половины являются заядлыми курильщиками.

Бекетов также отметил, что в последние годы число курящих россиян перестало снижаться.

Ранее в Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции и запретить её продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года, напоминает RT.