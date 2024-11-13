Бекетов: В России курит треть населения, их число перестало снижаться
Сегодня в России являются курильщиками треть населения, заявил врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню отказа от табакокурения.
По его словам, из 30% курящих россиян не меньше половины являются заядлыми курильщиками.
Бекетов также отметил, что в последние годы число курящих россиян перестало снижаться.
Ранее в Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции и запретить её продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru