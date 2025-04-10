Беглов заявил, что «Бессмертный полк» вернется на улицы Петербурга

Шествие «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге в 2025 году планируется провести в очном формате. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

По его словам, приоритетом в данном случае остаётся «обеспечение безопасности всех участников».

В пресс-службе администрации губернатора добавили, что заявку на проведение шествия петербургское отделение движения «Бессмертный полк» намерено подать на следующей неделе.

Ранее в Кремле заявили, что российские и белорусские власти планируют в 2025 году объединить акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:День ПобедыШествиеСанкт-ПетербургБессмертный Полк

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