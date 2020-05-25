Беглов: В Петербурге рано снимать ограничения из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничения из-за коронавируса в городе снимать рано. Об этом он сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», пишет РБК.

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Беглов объяснил свое заявление тем, что в городе пока суточный прирост по числу зараженных выше, чем количество выздоровевших. В связи с этим он подчеркнул, что в Петербурге сохраняются требования по социальной дистанции и масочный режим.

Между тем, губернатор отметил, что в Петербурге повысился уровень тестирования. По его словам, сегодня на 100 тысяч горожан приходится 240 тестов.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано более 13,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 138 закончились летальным исходом.

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ФОТО: Беглов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАлександр Беглов
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