Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады

Плату за пребывание детей в государственных детских садах Санкт-Петербурга планируется отменить. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

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По его словам, плату за детский сад предлагается отменить с 1 сентября 2024 года.

«Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными», - сказал глава Северной столицы на выездном заседании петербургского заксобрания.

Ранее Беглов предложил запретить самокатам ездить в Санкт-Петербурге по тротуарам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:оплатаДетский СадСанкт-ПетербургАлександр Беглов

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