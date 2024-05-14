Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
14 мая 202419:05
Плату за пребывание детей в государственных детских садах Санкт-Петербурга планируется отменить. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, плату за детский сад предлагается отменить с 1 сентября 2024 года.
«Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными», - сказал глава Северной столицы на выездном заседании петербургского заксобрания.
Ранее Беглов предложил запретить самокатам ездить в Санкт-Петербурге по тротуарам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
- Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова
- Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
- Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе
- Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге
- Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio
- В Финляндии планируют изымать квартиры россиян с долгами за ЖКУ
- Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже
- СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом
- Депутат Нилов: Отмена бакалавриата поможет вернуться к советской системе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru