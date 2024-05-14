Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады

По его словам, плату за детский сад предлагается отменить с 1 сентября 2024 года.

«Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными», - сказал глава Северной столицы на выездном заседании петербургского заксобрания.

Ранее Беглов предложил запретить самокатам ездить в Санкт-Петербурге по тротуарам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».