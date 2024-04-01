В Санкт-Петербурге создадут новый государственный театр «Драм.площадка»

По его словам, комитету по культуре поручено в течение двух месяцев утвердить руководящий и актерский составы театра, а также представить программу развития нового учреждения культуры. На данный момент в репертуаре «Драм.площадки» уже шесть постановок по произведениям отечественной и зарубежной драматургии.

«В основе труппы нового театра будут совсем молодые артисты, выпускники, которые в 2022 году основали одноименный негосударственный театр», - пояснил губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее МТС Live сообщил, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Санкт-Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, напоминает «Радиоточка НСН».

