В Санкт-Петербурге создадут новый государственный театр «Драм.площадка»
В Санкт-Петербурге появится новый государственный театр «Драм.площадка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, комитету по культуре поручено в течение двух месяцев утвердить руководящий и актерский составы театра, а также представить программу развития нового учреждения культуры. На данный момент в репертуаре «Драм.площадки» уже шесть постановок по произведениям отечественной и зарубежной драматургии.
«В основе труппы нового театра будут совсем молодые артисты, выпускники, которые в 2022 году основали одноименный негосударственный театр», - пояснил губернатор Санкт-Петербурга.
Ранее МТС Live сообщил, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Санкт-Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru