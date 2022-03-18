Беглов считает преждевременной отмену масочного режима в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что отменять масочный режим по коронавирусу преждевременно. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы города, ограничение будет снято по мере снижения числа заражений. Беглов указал на то, что пандемия не ушла и в настоящий момент коронавирусом болеют около 35 тысяч горожан.

Между тем 14 марта профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев заявил, что Санкт-Петербург готов к отмене масочного режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.