Беглов рассказал, сколько сэкономят петербуржцы от снижения тарифов ЖКХ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал снижение тарифов ЖКХ в Северной столице. Как сообщает ИА REGNUM, этого удалось достичь, благодаря выявлению бесхозяйственности ресурсоснабжающих компаний города.

По словам Беглова, петербуржцы смогут сэкономить порядка полутора миллиардов рублей только до конца текущего года. За год он насчитал около трёх миллиардов рублей сохранённых горожанам денег.

Добавим, о достижении чиновников в этом направлении было решено проинформировать население. Для этого на платёжных квитанциях будет размещена соответствующая информация, глав районов обяжут вывесить информационные листы во всех парадных.

