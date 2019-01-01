Беглов призвал всем миром взяться за благоустройство Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал усилить работу по наведение порядка во дворах, и, в первую очередь, обратить внимание на освещение спортивных, детских площадок. Об этом врио главы города заявил на совещании в Смольном, которое было посвящено благоустройству Северной столицы.

Вице-губернатор Эдуард Батанов отчитался об озеленении, уборке внутридворовых территорий, установке детских площадок, ямочном ремонте на территории дворов. По словам врио губернатора, город неплохо прибран, но ещё есть, чем заняться в этом направлении.

Ранее Беглов поручил скоординировать работу с депутатами местного самоуправления и заниматься благоустройством города вместе и комплексно. Он также заявил о необходимости учитывать мнение и пожелания горожан.

