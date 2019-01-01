Беглов поручил помочь кафе, где бесплатно кормили пенсионеров
24 мая23:06
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь кафе «Добродомик», в котором раздавали бесплатные обеды для пенсионеров, чтобы оно продолжило работу, передает ТАСС.
Ранее в администрации района сообщили, что в ходе проверки там были обнаружены нарушения. Совладелец кафе Александра Синяк заявила, что из-за претензий районных властей заведению грозит штраф до 700 тысяч рублей.
22 октября 2018 года в #ДоброДомике каждый будний день на обеды без оплаты приезжает более 250 пенсионеров.