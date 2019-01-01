Беглов поручил помочь кафе, где бесплатно кормили пенсионеров

Ранее в администрации района сообщили, что в ходе проверки там были обнаружены нарушения. Совладелец кафе Александра Синяк заявила, что из-за претензий районных властей заведению грозит штраф до 700 тысяч рублей.

22 октября 2018 года в #ДоброДомике каждый будний день на обеды без оплаты приезжает более 250 пенсионеров.

