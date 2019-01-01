Эксперт: Стратегия Беглова решит все проблемы Питера
Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем проанализировал для НСН представленную Бегловым программу развития Санкт-Петерурга.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 15 мая в Законодательном собрании представил парламентариям и жителям стратегический план развития города.
Беглов выделил несколько основных направлений развития мегаполиса: транспорт, удобная и безопасная городская среда, хорошие дороги и новые общественные пространства.
Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в эфире НСН оценил предложения Александра Беглова и пояснил, где город планирует брать деньги на реализацию всех задач.
«Было представлено пять базовых блоков. И первым на повестке дня — экономический. Главная задача — вывести Санкт - Петербург на бездефицитный бюджет. Это необычная постановка вопроса для региона, потому что для главы обычно важно сбалансировать бюджет. Здесь выбран другой путь. Отчасти это понятно, потому что часть денег город уже получил назад – это пересмотр налогов на имущество. Речь идет о сумме 8,6 млрд рублей. Были уменьшены расходные части на собственное функционирование, это средства направлены на социальные выплаты разным категориям», - пояснил эксперт.
Транспортную инфраструктуру в Петербурге также будут развивать. По словам Беглова, уже в сентябре этого года введут в эксплуатацию три новых станции метро, а к 2023 году намечено появление еще 29 станций.
Врио губернатора подчеркнул, что дорожные и инженерные сети в городе не соответствуют уровню, но в то же время растут тарифы на услуги. Беглов заверил, что власти Петербурга будут с этим бороться.
«Если останавливаться на истории с промышленным рывком, то в городе есть промышленный кластер. И есть перспектива не только провести реновацию, но развивать как индустриальный кластер. И если заявка будет создана грамотно, то она будет самой амбициозной, но и одновременно реализовываемой. И до выборов в сентябре у Беглова будет шанс показать, сделает он или нет», - считает Петр Кирьян.
По заверению Беглова, Санкт-Петербург должен стать городом хороших дорог, сейчас нормативам соответствует 64% всех магистралей.
Петр Кирьян, останавливаясь на программе «Комфортный город», отметил, что она заимствована у городов-миллионников. Главная цель – организация комфортного городского пространства, но Санкт-Петербург уже сейчас ведет такую политику. Так что акцент будет сделан на ее продолжение.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что к концу 2020 года в городе удастся полностью решить проблему обманутых дольщиков.
Важным моментом стала анонсированная градоначальником программа «Социальный город». Речь идет об увеличении бюджета для обеспечения квартирами многодетных семей, а также выделении в 2019 году из федерального бюджета 10,6 млрд рублей на строительство детских садов, школ и медицинских учреждений.
«В социальном блоке среди тех, кто сейчас исполняет обязанности, Беглов – это второй пример после липецкого главы Артамонова, когда явно губернатор говорит о дольщиках, многодетных семьях, выплатах семьям с детьми- инвалидами. Эту проблему власти, как я понимаю, рассчитывают решить до конца года. Прежде всего, речь идет о льготах таким семьям. Выплаты на подготовку детей к школе, поощрение для матерей, если женщина выходит из декрета…Это понятные шаги и было бы странно, если бы Беглов их не назвал», - отметил в беседе с НСН руководитель Лаборатории социальных исследований. Он отметил важность инициативы врио губернатора:
«Странно, что до Беглова никто не додумался создать «Единую карту петербуржца». Заведены на одну карту все социальные выплаты, чтобы городской бюджет понимал, сколько в городе льготников, и как они этими льготами пользуются. Это понятный инструмент».
Согласно стратегии развития, расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в 2019 году вырастут на 2,5 млрд рублей - до 4 млрд рублей. На эти средства обустроят городские парки, набережные и организуют новые детские площадки.
«Социальная инфраструктура - еще одна поднятая Бегловым тема. И у него есть тяжёлое наследие от предшественника, которое требует кропотливой работы. Районы новой застройки столкнулись с полным набором проблем, которые в Москве решал Собянин. Это отсутствие в районах с новыми высотками школ, первичной медпомощи. Это недоработка предыдущих властей. Беглову в итоге приходится решать три задачи: школы, поликлиники и детсады. Есть договорённость на трансферы из федерального бюджета, чтобы город сумел исполнить свои обязательства. Представленные планы, быть может, не поразят воображение: 9 школ и 10 детсадов, но учитывая, что в прошлые годы было реализовано намного меньше, это демонстрация того, что многое делается, а не только провозглашается», - отметил Петр Кирьян.
Добавим, что председатель Заксобрания Вячеслав Макаров на пресс-конференции в Мариинском дворце после выступления главы города отметил, что подержит инициативы Александра Беглова.
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