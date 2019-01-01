Эксперт: Стратегия Беглова решит все проблемы Питера

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 15 мая в Законодательном собрании представил парламентариям и жителям стратегический план развития города.

Беглов выделил несколько основных направлений развития мегаполиса: транспорт, удобная и безопасная городская среда, хорошие дороги и новые общественные пространства.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в эфире НСН оценил предложения Александра Беглова и пояснил, где город планирует брать деньги на реализацию всех задач.

«Было представлено пять базовых блоков. И первым на повестке дня — экономический. Главная задача — вывести Санкт - Петербург на бездефицитный бюджет. Это необычная постановка вопроса для региона, потому что для главы обычно важно сбалансировать бюджет. Здесь выбран другой путь. Отчасти это понятно, потому что часть денег город уже получил назад – это пересмотр налогов на имущество. Речь идет о сумме 8,6 млрд рублей. Были уменьшены расходные части на собственное функционирование, это средства направлены на социальные выплаты разным категориям», - пояснил эксперт.

Транспортную инфраструктуру в Петербурге также будут развивать. По словам Беглова, уже в сентябре этого года введут в эксплуатацию три новых станции метро, а к 2023 году намечено появление еще 29 станций.

Врио губернатора подчеркнул, что дорожные и инженерные сети в городе не соответствуют уровню, но в то же время растут тарифы на услуги. Беглов заверил, что власти Петербурга будут с этим бороться.

«Если останавливаться на истории с промышленным рывком, то в городе есть промышленный кластер. И есть перспектива не только провести реновацию, но развивать как индустриальный кластер. И если заявка будет создана грамотно, то она будет самой амбициозной, но и одновременно реализовываемой. И до выборов в сентябре у Беглова будет шанс показать, сделает он или нет», - считает Петр Кирьян.