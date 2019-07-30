Беглов обещает дооснастить петербургский Центр реабилитации инвалидов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил дооснастить Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. Об этом он заявил после посещения учреждения.

Беглов сообщил, что с просьбой приобрести микроавтобус к властям обратились посетители. Также они попросили разбить на территории Центра сад для слабовидящих людей. Врио губернатора пообещал, что просьбы будут выполнены в ближайшее время.

В ходе посещения визита центра Беглов осмотрел теплицу, в котором слабовидящие люди выращивают овощи. Глава города поддержал их инициативу создать еще один такой объект на территории.

В этом году на нужды центра было выделено 90 миллионов рублей, в том числе почти 2,5 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов. В прошлом месяце в Центре была отремонтирована спортивная площадка.

