Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из основных национальных целей является улучшение материального положения россиян, то есть снижение бедности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, когда Россия будет жить лучше

Открывая заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что в 2017 году число бедных в России составляло 12,9%, а по итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года... мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и пенсий на 10%, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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