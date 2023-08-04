Baza: Пресс-службам Следкома запретили указывать национальность преступников

«Если раньше сотрудники пресс-служб могли писать про мигрантов и указывать их национальность, то теперь в тексте релизов будут просто "мужчины"», — отмечает издание.

Кроме того, сотрудникам не следует использовать определение «иностранные граждане».

По данным Baza, работникам аппарата также запретили активно освещать рейды по мигрантам и уголовные дела против них. Если же новость о подобном событии распространилась в СМИ, пресс-службам рекомендуют упоминать фигурантов как просто «мужчин».

