Baza: Пресс-службам Следкома запретили указывать национальность преступников

Пресс-службы Следственного комитета России не будут указывать национальность преступников и подозреваемых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Если раньше сотрудники пресс-служб могли писать про мигрантов и указывать их национальность, то теперь в тексте релизов будут просто "мужчины"», — отмечает издание.

Кроме того, сотрудникам не следует использовать определение «иностранные граждане».

По данным Baza, работникам аппарата также запретили активно освещать рейды по мигрантам и уголовные дела против них. Если же новость о подобном событии распространилась в СМИ, пресс-службам рекомендуют упоминать фигурантов как просто «мужчин».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСледственный Комитет

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