СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом
Следственный комитет России опубликовал кадры с мигрантом, которого задержали за убийство девушки в Самаре.
Напомним, 21-летний мужчина 3 июля ударил потерпевшую — бывшую невестку якутского миллиардера Александра Карася — ножом в ее автомобиле и выбросил на дорогу. Несмотря на усилия медиков, которых вызвали случайные прохожие, пострадавшая скончалась.
Подозреваемого в совершении преступления задержали в Татарстане и доставили в самарский суд. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров скончался от полученных ран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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