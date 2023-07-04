СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом

Следственный комитет России опубликовал кадры с мигрантом, которого задержали за убийство девушки в Самаре.

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Напомним, 21-летний мужчина 3 июля ударил потерпевшую — бывшую невестку якутского миллиардера Александра Карася — ножом в ее автомобиле и выбросил на дорогу. Несмотря на усилия медиков, которых вызвали случайные прохожие, пострадавшая скончалась.

Подозреваемого в совершении преступления задержали в Татарстане и доставили в самарский суд. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров скончался от полученных ран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
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