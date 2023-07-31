Baza: Ирину Мирошниченко госпитализировали с опухолью в мозге
Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали с опухолью в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что 81-летнюю артистку доставили в реанимацию, напоминает RT. Как сообщали СМИ, Мирошниченко диагностировали грипп в тяжелой форме.
По данным Baza, медики провели ряд анализов и выявили у актрисы новообразование в мозге.
Как сообщает Telegram-канал «112», в реанимации у Мирошниченко остановилось сердце. Кардиологам удалось восстановить сердцебиение актрисы, она находится в тяжелом состоянии.
Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали из-за последствий перенесенного инсульта народного артиста России Ивана Краско, напоминает «Свободная пресса». Актера прооперировали, позже 92-летнего Краско перевели в реабилитационный корпус.
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