Baza: Ирину Мирошниченко госпитализировали с опухолью в мозге

Ранее стало известно, что 81-летнюю артистку доставили в реанимацию, напоминает RT. Как сообщали СМИ, Мирошниченко диагностировали грипп в тяжелой форме.

По данным Baza, медики провели ряд анализов и выявили у актрисы новообразование в мозге.

Как сообщает Telegram-канал «112», в реанимации у Мирошниченко остановилось сердце. Кардиологам удалось восстановить сердцебиение актрисы, она находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали из-за последствий перенесенного инсульта народного артиста России Ивана Краско, напоминает «Свободная пресса». Актера прооперировали, позже 92-летнего Краско перевели в реабилитационный корпус.

