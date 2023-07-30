СМИ: актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована, сообщил в воскресенье Telegram-канал «112».

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По информации издания, утром 30 июля актриса пожаловалась на недомогание. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию.

Сообщается, что у Мирошниченко диагностирован грипп в тяжелой форме.

Актриса родилась в Барнауле в 1942 году. Она сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве, «Андрей Рублев», «Кремлевские куранты» и других популярных картинах.

Накануне стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Причиной стало ухудшение состояния здоровья музыканта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: irinamiroshnichenko.ru
ТЕГИ:РеанимацияГоспитализацияАктриса

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