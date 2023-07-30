СМИ: актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована, сообщил в воскресенье Telegram-канал «112».
По информации издания, утром 30 июля актриса пожаловалась на недомогание. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию.
Сообщается, что у Мирошниченко диагностирован грипп в тяжелой форме.
Актриса родилась в Барнауле в 1942 году. Она сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве, «Андрей Рублев», «Кремлевские куранты» и других популярных картинах.
Накануне стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Причиной стало ухудшение состояния здоровья музыканта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru