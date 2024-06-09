Байден перепутал Украину с Ираком
Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал Украину Ираком. Речь американского лидера опубликована на сайте Белого дома.
Говоря о поддержке Украины со стороны США, Байден заявил, что Ираку пришлось долго ждать помощи от Вашингтона.
«Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака», - сказал глава Белого дома.
Ранее Байден перепутал названия стран и подверг критике решение США «лезть на Украину». Однако он сразу исправился и уточнил, что имел в виду Афганистан, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru