Батюшка Лепин увидел в квадроберах Божий промысел
28 сентября 202420:03
Священник из Беларуси Сергей Лепин считает, что субкультура квадроберов — Божьий промысел, передает издание «МК».
По его словам, среди сегодняшних представителей субкультуры могут быть будущие служители церкви.
Также священник предложил создать отдел по взаимодействию с квадроберами
Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с НСН заявила, что квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru