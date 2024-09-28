Батюшка Лепин увидел в квадроберах Божий промысел

Священник из Беларуси Сергей Лепин считает, что субкультура квадроберов — Божьий промысел, передает издание «МК».

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По его словам, среди сегодняшних представителей субкультуры могут быть будущие служители церкви.

Также священник предложил создать отдел по взаимодействию с квадроберами

Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с НСН заявила, что квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЦерковьДетиРПЦ

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