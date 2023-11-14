Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
Суд признал бизнесмена Виктора Батурина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщает РИА новости.
Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по заявлению его сестры, вдовы бвшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Она заявила, что представленное её братом приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука было поддельным.
Речь идёт о событиях события 2011 года, когда Батурины судились из-за акций группы компаний «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
По решению суда, Батурину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее Виктор Батурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал идею назвать одну из улиц Москвы в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru