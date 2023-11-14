Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество

Суд признал бизнесмена Виктора Батурина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщает РИА новости.

Виктора Батурина арестовали по делу о покушении на мошенничество

Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по заявлению его сестры, вдовы бвшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Она заявила, что представленное её братом приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука было поддельным.

Речь идёт о событиях события 2011 года, когда Батурины судились из-за акций группы компаний «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

По решению суда, Батурину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Виктор Батурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал идею назвать одну из улиц Москвы в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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