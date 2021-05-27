Слова Бастрыкина об охране школ не так поняли

Слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по поводу охраны казанской гимназии, где произошла стрельба, были неправильно интерпретированы, - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», — пояснила Петренко.

Бастрыкин «не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», - подчеркнула представитель СК.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая, ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли 9 человек, пострадали 24.

Первоначально в сообщениях СМИ приводилось такое высказывание Александра Бастрыкина, сделанное на военно-научной конференции в Москве:

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал».

Ответили Александру Бастрыкину родители школьников казанской гимназии №175, где случилась трагедия. Одна из матерей в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что ЧОП все равно бы не помог остановить человека с оружием. Другая напомнила, что от охраны отказались во время пандемии, ограничившись вахтером. А третья задала резонный вопрос: «Почему в Москве охрана и днем и ночью, а в Татарстане нет?»

Нынешнее, назовем его так, недоразумение с высказыванием г-на Бастрыкина как раз и поднимает неприятные вопросы:

а почему, собственно, обеспечение безопасности государственных учреждений, коими являются учебные заведения, в том числе и средние школы, оказалось возложено на плечи родителей школьников?

Почему столь важный аспект, как безопасность мест учебы подрастающего поколения, государством игнорируется?

При том, что численность правоохранительных структур в стране переваливает за миллион «штыков»: полиция – 750 тысяч, Росгвардия – 340 тысяч.

Тогда как школ в России – чуть больше 40 тысяч.

Забота о подрастающем поколении неоднократно объявлялась первоочередной национальной сверхзадачей. Но при наличии миллионной армии правоохранителей охранять школы некому. Конечно, проще свалить это на родителей. А те сэкономят или у них просто не хватит денег, чтобы нанять «чопиков», сомнений в эффективности которых против человека с ружьем никто не отменял.

Бастрыкина не так поняли… Куда важнее, понимает ли власть, что это она ответственна за безопасность детей в государственных школах, а не группа граждан, волею судеб оказавшихся родителями учеников одной школы.

