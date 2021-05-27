Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану в казанской гимназии

Он отметил, что школа не охранялась, хотя договор об охране был, но родители отказывались платить.

Напомним, что 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых.

