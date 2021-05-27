Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану в казанской гимназии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал отсутствие охраны причиной трагедии в казанской гимназии, где выпускник застрелил девять человек. По его словам, родители учеников школы не хотели платить за охрану учреждения.

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Он отметил, что школа не охранялась, хотя договор об охране был, но родители отказывались платить.

Напомним, что 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ОхранаКазаньАлександр Бастрыкин
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