Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану в казанской гимназии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал отсутствие охраны причиной трагедии в казанской гимназии, где выпускник застрелил девять человек. По его словам, родители учеников школы не хотели платить за охрану учреждения.
Он отметил, что школа не охранялась, хотя договор об охране был, но родители отказывались платить.
Напомним, что 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых.
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