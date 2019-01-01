Бастрыкин задался вопросом ориентации права на «маленького человека»

Ориентировать право в России на «маленького человека» призвал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ.

По его словам, в вопросах права следует ориентироваться на образ «маленького человека», часто упоминаемый классиками — Гоголем, Достоевским, Толстым.

«Мы могли бы шкалой положения маленького человека оценивать не только экономическое отношение государства к обществу, но и правовое регулирование: степень его справедливости, насыщенности, адекватности, достаточности тех правовых и экономических мер, которые обеспечивают жизнь простого маленького человека», — сказал Бастрыкин.