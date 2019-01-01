Бастрыкин задался вопросом ориентации права на «маленького человека»
Ориентировать право в России на «маленького человека» призвал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ.
По его словам, в вопросах права следует ориентироваться на образ «маленького человека», часто упоминаемый классиками — Гоголем, Достоевским, Толстым.
«Мы могли бы шкалой положения маленького человека оценивать не только экономическое отношение государства к обществу, но и правовое регулирование: степень его справедливости, насыщенности, адекватности, достаточности тех правовых и экономических мер, которые обеспечивают жизнь простого маленького человека», — сказал Бастрыкин.
Также одной из задач государства он назвал обеспечение справедливости права, подчеркнув, что оно должно носить внеклассовый характер. Помимо этого глава СКР высказал мысль, что «добро должно быть с кулаками».
«Добро должно быть с кулаками. И государство не должно быть добреньким. Добренький и добрый — это разные понятия. Тем более, когда говорится о государстве, которое через право должно обеспечить дифференцированную и сбалансированную правовую политику в отношении субъектов правоотношений», — заключил Бастрыкин.
Напомним, в апреле глава Следственного комитета России назвал причину стрельбы в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении из-за унижения со стороны одноклассников. Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс тогда поспорил с главой СКР в эфире НСН, отметив, что само по себе унижение не могло привести к такой трагедии.
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