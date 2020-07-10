Бастрыкин создал в СК спецотдел для расследования IT-преступлений
В связи ростом числа преступлений в сфере IT глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил создать спецотдел по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, отмечает Интерфакс.
Она подчеркнула, что этот специальный отдел будет представлять собой площадку, объединяющую усилия различных ведомств, научных учреждений и специалистов в расследовании IT -преступлений.
Также Светлана Петренко отметила, что с 2013 число преступлений с использованием IT выросло больше чем в 20 раз.
Ранее сообщалось, что США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией InfoWatch. Аналитики отметили, что в минувшем году в России зафиксировали 395 случаев утечки информации из госкомпаний. По имеющимся данным, мошенники получили доступ к 172 миллионам записей персональных данных и платежной информации.
Также стало известно, что по количеству украденных данных Россия седьмой год подряд занимает вторую позицию в мире. На первом месте — Соединенные Штаты.
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