Бастрыкин создал в СК спецотдел для расследования IT-преступлений

В связи ростом числа преступлений в сфере IT глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил создать спецотдел по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, отмечает Интерфакс.

Она подчеркнула, что этот специальный отдел будет представлять собой площадку, объединяющую усилия различных ведомств, научных учреждений и специалистов в расследовании IT -преступлений.

Также Светлана Петренко отметила, что с 2013 число преступлений с использованием IT выросло больше чем в 20 раз.