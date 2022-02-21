Бастрыкин раскрыл тайны убийства семьи Романовых

По его словам, генетические экспертизы подтвердили, что останки принадлежат именно членам царской семьи. «Костные фрагменты останков N 4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", - сообщил глава ведомства.

Кроме того, сравнение проводилось с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая Александровича, которая находится в Эрмитаже. Как выяснилось, кровь на рубашке оставлена погибшим человеком, останки которого условно обозначены N 4.

По словам Бастрыкина, также были идентифицированы родные императора. Установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них – это одна семья (мужчина, пять женщин и мальчик-подросток), а остальные четверо – лица, не связанные кровным родством ни с семьей, ни между собой.

Напомним, выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и еще четыре человека, в том числе доктор Боткин, из числа обслуги.

В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

