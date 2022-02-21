Бастрыкин раскрыл тайны убийства семьи Романовых
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл тайны убийства семьи императора Николая II, сообщает «Российская газета».
По его словам, генетические экспертизы подтвердили, что останки принадлежат именно членам царской семьи. «Костные фрагменты останков N 4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", - сообщил глава ведомства.
Кроме того, сравнение проводилось с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая Александровича, которая находится в Эрмитаже. Как выяснилось, кровь на рубашке оставлена погибшим человеком, останки которого условно обозначены N 4.
По словам Бастрыкина, также были идентифицированы родные императора. Установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них – это одна семья (мужчина, пять женщин и мальчик-подросток), а остальные четверо – лица, не связанные кровным родством ни с семьей, ни между собой.
Напомним, выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и еще четыре человека, в том числе доктор Боткин, из числа обслуги.
В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- СМИ: Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности
- Бастрыкин раскрыл тайны убийства семьи Романовых
- Париж исключил отправку европейских солдат на Украину
- Американское посольство предупредило об угрозе терактов в России
- Банк «Россия» организовал фонд помощи детям Донбасса
- В МЧС России рассказали об условиях размещения беженцев из Донбасса
- Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде
- В Курской области объявлен режим ЧС из-за прибытия беженцев
- Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Играх в Пекине
- СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru