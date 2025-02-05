Бастрыкин предложил сажать за наркотики с 14 лет
В России следует снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Выступая на заседании расширенной коллегии ведомства он указал, что наказывать за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков необходимо не с 16 лет, а с 14 лет.
«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», - заключил глава СК.
Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует запретить продавать любые алкогольные напитки гражданам младше 21 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru