Бастрыкин предложил приравнять блогеров к СМИ
Блогеры должны нести ответственность за распространяемую ими информацию наравне со СМИ. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Бастрыкин отметил, что у некоторых блогеров охват аудитории больше, чем у средств массовой информации.
В то же время глава Следкома подчеркнул, что зачастую блогеры освещают работу российских правоохранительных органов «однобоко» и предоставляют недостоверную информацию, делая общие выводы из частных случаев.
По словам Бастрыкина, Следственный комитет всегда стремится к прозрачности данных и старается оперативно отвечать на запросы и жалобы граждан.
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