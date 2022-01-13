Бастрыкин предложил приравнять блогеров к СМИ

Бастрыкин отметил, что у некоторых блогеров охват аудитории больше, чем у средств массовой информации.

В то же время глава Следкома подчеркнул, что зачастую блогеры освещают работу российских правоохранительных органов «однобоко» и предоставляют недостоверную информацию, делая общие выводы из частных случаев.

По словам Бастрыкина, Следственный комитет всегда стремится к прозрачности данных и старается оперативно отвечать на запросы и жалобы граждан.

