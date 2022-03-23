Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области снаряда, который был запущен с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Кроме того, Бастрыкин поручил провести серьезное расследование и «принять исчерпывающие меры» для установления все виновных.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении ЧС в двух селах региона из-за взрыва. Также Гладков сообщил, что есть пострадавшие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- Путин по телефону обсудил с премьером Израиля ситуацию на Украине
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области
- Росстат: задолженность по зарплате превысила 930 млн рублей
- Немоляева: Под дулом пистолета не пойду смотреть западное кино
- В Совфеде назвали причину возможного дефолта авиакомпаний
- Небензя объяснил ООН причины спецоперации на Украине
- Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом
- Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в соревнованиях
- Снаряд прилетел из Украины в Белгородскую область, есть пострадавшие
- Мурашко заявил, что поставки лекарств проходят в плановом режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru