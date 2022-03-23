Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области

Кроме того, Бастрыкин поручил провести серьезное расследование и «принять исчерпывающие меры» для установления все виновных.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении ЧС в двух селах региона из-за взрыва. Также Гладков сообщил, что есть пострадавшие.

