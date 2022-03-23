Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области снаряда, который был запущен с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Бастрыкин поручил завести дело на украинского врача, призывавшего к насилию над пленными

Кроме того, Бастрыкин поручил провести серьезное расследование и «принять исчерпывающие меры» для установления все виновных.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении ЧС в двух селах региона из-за взрыва. Также Гладков сообщил, что есть пострадавшие.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПроисшествиеАлександр Бастрыкин
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