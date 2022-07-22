Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата о военных

Отмечается, что глава ведомства поручил возбудить дело по результатам ранее проведенной проверки по факту высказываний парламентария. Ход и итоги расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.

Между тем сама Пирогова сообщила о составленном на нее административном протоколе о дискредитации Вооруженных сил РФ. Позднее документ рассмотрит суд. Депутату может грозить штраф в 200 тысяч рублей.

