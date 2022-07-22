Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата о военных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о российских военных, погибших в ходе операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

СК проверит заявления новосибирского депутата о погибших российских военнослужащих

Отмечается, что глава ведомства поручил возбудить дело по результатам ранее проведенной проверки по факту высказываний парламентария. Ход и итоги расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.

Между тем сама Пирогова сообщила о составленном на нее административном протоколе о дискредитации Вооруженных сил РФ. Позднее документ рассмотрит суд. Депутату может грозить штраф в 200 тысяч рублей.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДепутатыУголовное ДелоАлександр БастрыкинСледственный Комитет
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