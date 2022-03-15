Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования на Украине Захаровой, Суровикина и Кириллова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием на Украине официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовного дела против Захаровой, Суровикина и Кириллова.
Как отметили в СК, происходящее является «очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, выполняющих свои обязанности и долг».
Главному следственному управлению СК РФ поручено возбудить дело в отношении должностных лиц, которые приняли «незаконные процессуальные решения на Украине», по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».
Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам «Славин» в Братиславе. Неизвестные облили краской центральный памятник военно-мемориального комплекса, где покоятся 6 845 погибших солдат, пишет РИА ФАН.
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