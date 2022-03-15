Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования на Украине Захаровой, Суровикина и Кириллова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием на Украине официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет возбудит дело из-за осквернения советского мемориала в Словакии

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовного дела против Захаровой, Суровикина и Кириллова.

Как отметили в СК, происходящее является «очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, выполняющих свои обязанности и долг».

Главному следственному управлению СК РФ поручено возбудить дело в отношении должностных лиц, которые приняли «незаконные процессуальные решения на Украине», по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам «Славин» в Братиславе. Неизвестные облили краской центральный памятник военно-мемориального комплекса, где покоятся 6 845 погибших солдат, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:УкраинаУголовное ДелоСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры