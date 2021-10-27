Бастрыкин поручил разобраться с невозвращением скифского золота в Крым

Изучить ситуацию предстоит руководителю Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.

Кроме того, российская сторона в рамках правового поля даст оценку нарушению интересов государства. Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК поручено во взаимодействии с МИД оказать содействие в проведении проверок и изучить ситуацию вокруг коллекции артефактов.

Накануне Апелляционный суд в Амстердаме признал собственностью Украины и постановил передать Киеву скифское золото, вывезенное в Нидерланды из четырех музеев Крыма. После присоединения Крыма к РФ права на коллекцию из почти двух тысяч предметов заявили музеи республики и Украина. Россия намерена обжаловать решение нидерландского суда, отмечает Ura.ru.

