Бастрыкин поручил разобраться с невозвращением скифского золота в Крым
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту невозвращения в Крым скифского золота, вывезенного на выставку в Амстердам в 2014 году. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Изучить ситуацию предстоит руководителю Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.
Кроме того, российская сторона в рамках правового поля даст оценку нарушению интересов государства. Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК поручено во взаимодействии с МИД оказать содействие в проведении проверок и изучить ситуацию вокруг коллекции артефактов.
Накануне Апелляционный суд в Амстердаме признал собственностью Украины и постановил передать Киеву скифское золото, вывезенное в Нидерланды из четырех музеев Крыма. После присоединения Крыма к РФ права на коллекцию из почти двух тысяч предметов заявили музеи республики и Украина. Россия намерена обжаловать решение нидерландского суда, отмечает Ura.ru.
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