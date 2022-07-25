Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела, которое было инициировано после избиения пассажира метро в Москве со стороны трех мужчин, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, молодой человек встал на защиту девушки. Председатель Следственного комитета поручил подчиненным проконтролировать ход рассмотрения данного уголовного дела и во взаимодействии с прокуратурой обеспечить принятие законного и обоснованного решения по делу.
Трое мужчин жестоко избили пассажира метро. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Обвиняемые содержатся под стражей.
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