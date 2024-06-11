Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях

Отмечается, что речь идёт об опубликованной в СМИ видеозаписи, на которой женщина «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

«Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», - указано в заявлении.

21 мая 09:50

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после жестокого избиения участника СВО под Калугой, сообщает «Свободная пресса».