Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что речь идёт об опубликованной в СМИ видеозаписи, на которой женщина «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

«Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», - указано в заявлении.

21 мая 09:50

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после жестокого избиения участника СВО под Калугой, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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