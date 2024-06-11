Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что речь идёт об опубликованной в СМИ видеозаписи, на которой женщина «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».
«Главному следственному управлению СК РФ поручено организовать процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», - указано в заявлении.
21 мая 09:50
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после жестокого избиения участника СВО под Калугой, сообщает «Свободная пресса».
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