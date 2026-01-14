Бастрыкин: За преступления в Курской области осудили 371 украинского военного
Приговоры вынесены более чем 370 украинским военнослужащим, которые в августе 2024 года вторглись в Курскую область. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он отметил, что СК завершил расследование 279 уголовных дел против 413 лиц, причастных к вторжению.
«В отношении 371 украинского военнослужащего уже вынесены приговоры судов», - рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
По данным следствия, украинские вооруженные формирования вошли в Курскую область для совершения терактов, запугивания мирных жителей и уничтожения гражданских объектов.
Ранее украинских боевиков из 17-й танковой бригады ВСУ Игоря Снижко и Евгения Гоча (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 15 и 17 годам заключения за вторжение в Курскую область, напоминает РЕН ТВ.
