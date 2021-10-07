Бастрыкин поручил наградить избитого в московском метро мужчину

Соответствующее решение принял председатель СК Александр Бастрыкин, глава ведомства поручил подготовить необходимые документы.

В СК подчеркнули, что Ковалев проявил неравнодушие, храбрость и активную гражданскую позицию.

«Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остается в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 4 октября в вагоне следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» поезда трое мужчин избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку. Пострадавшего госпитализировали, нападавших задержали. Их действия квалифицировали как хулиганство, однако позже СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

