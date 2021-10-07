Избившие мужчину в московском метро угрожали полицейским ножом
Участники драки в московском метро при задержании угрожали сотрудникам полиции ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
«Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — подчеркнула Петренко.
В действиях злоумышленников усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», трое мужчин избили заступившегося за девушку 25-летнего пассажира. Пострадавшего госпитализировали. Действия нападавших квалифицировали как хулиганство, однако позже СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвиняемые арестованы.
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