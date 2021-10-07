Избившие мужчину в московском метро угрожали полицейским ножом

«Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — подчеркнула Петренко.

В действиях злоумышленников усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», трое мужчин избили заступившегося за девушку 25-летнего пассажира. Пострадавшего госпитализировали. Действия нападавших квалифицировали как хулиганство, однако позже СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвиняемые арестованы.

