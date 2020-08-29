Бастрыкин поручил начать проверку отчуждения акций Башкирской содовой компании
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить, каки образом произошло отчуждение государственных акций Башкирской содовой компании. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий – Башкирской содовой компании», - цитирует слова Петренко РИА Новости.
Следователям необходимо выяснить все обстоятельства, при которых государство утратило контроль над активами предприятия, и условия приватизации и перехода прав на имущественные комплексы.
После этого будет дана правовая оценка действиям представителей органов власти, которые принимали решения по сделкам с акциями предприятия.
Напомним, 26 августа президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально выяснить, каким образом доля государства в активах Башкирской содовой компании (БСК) была размыта с 62 до 38 процентов. Решение принято на фоне протестов жителей Башкирии против разработки шихана (горы) Куштау БКС.
«Башкирская содовая компания» была создана в результате реорганизации компании «Сода» и присоединения ее к компании «Каустик». По итогам сделки часть госпакета из республиканской собственности перешла группе «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову, напоминает РБК. Решение было принято в январе 2013 года – в бытность главой Башкирии Рустэма Хамитова. Должностных лиц, ответственных за такое разбазаривание госсобственности, СК будет искать среди тех, кто работал с Хамитовым.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
985 тыс.+4 941 / сут.
Умерли
17 025+111 / сут.
Выздоровели
804 тыс.+5 917 / сут.
- Генеральный директор компании «Бондюэль» погиб под машиной
- Маск презентовал свинью с микрочипом в мозге
- Будогосский раскрыл свое отношение к проверке Еськова на детекторе лжи
- Путин подтвердил начале учебного года в России 1 сентября
- Умер тренер российского бойца Федора Емельяненко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru