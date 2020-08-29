Бастрыкин поручил начать проверку отчуждения акций Башкирской содовой компании

Следователям необходимо выяснить все обстоятельства, при которых государство утратило контроль над активами предприятия, и условия приватизации и перехода прав на имущественные комплексы.

После этого будет дана правовая оценка действиям представителей органов власти, которые принимали решения по сделкам с акциями предприятия.

Напомним, 26 августа президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально выяснить, каким образом доля государства в активах Башкирской содовой компании (БСК) была размыта с 62 до 38 процентов. Решение принято на фоне протестов жителей Башкирии против разработки шихана (горы) Куштау БКС.

«Башкирская содовая компания» была создана в результате реорганизации компании «Сода» и присоединения ее к компании «Каустик». По итогам сделки часть госпакета из республиканской собственности перешла группе «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову, напоминает РБК. Решение было принято в январе 2013 года – в бытность главой Башкирии Рустэма Хамитова. Должностных лиц, ответственных за такое разбазаривание госсобственности, СК будет искать среди тех, кто работал с Хамитовым.

